Polaco acerta por 6 meses com Humaitá e explica decisão de jogar Estadual

O atacante Polaco acertou um contrato com a duração de seis meses e é uma das principais contratações do Humaitá para a temporada de 2023.

“Fechamos um bom acordo. Temos as Copas Verde e do Brasil e esse calendário motiva demais. Agora é trabalhar forte e ficar na melhor para o início das competições”, comentou Polaco.

Recuperado de lesão

No fechamento da temporada de 2022, Polaco estava atuando no futebol do Kuwait. Contudo, o atleta sofreu uma lesão no adutor e ficou 45 dias longe dos gramados.

“Essa lesão prejudicou a minha sequência no Kuwait. Fiz a minha recuperação em Rio Branco e decidi ficar para o início da temporada”, explicou o meia.

Mundo Árabe

Polaco confirmou propostas para seguir no mundo árabe neste início de temporada, mas a questão familiar foi decisiva e por isso a decisão de permanecer no futebol acreano.

“Não quero ficar longe da minha esposa e do meu filho. Isso pesa muito e em uma futura transferência quero levar minha família”, afirmou o atleta.