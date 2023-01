Polícia Federal manda destruir 39 armas de fogo e muita munição, em Rio Branco

A Superintendência da Polícia Federal no Acre mandou destruir, nesta quinta-feira (12), 39 armas de fogo apreendidas durante operações de seus agentes. Entre as armas, haviam 23 revólveres, 14 espingardas e duas pistolas, além de 272 munições, 242 de calibre 38, 22 de calibre 20, duas de calibre 28 e quatro de calibre 32.

A destruição foi feita na sede do quartel do comando do 4BIS (Batalhão de Infantaria e Selva), do Exército, em Rio Branco. A destruição fez parte da Campanha Nacional do Desarmamento.