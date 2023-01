Polícia Militar do Acre deflagra operações na parte alta da capital acreana

Durante a sexta-feira, 20, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 3° Batalhão, deflagrou três operações nos bairros que compõem a parte alta da capital acreana. Com intuito eminentemente preventivo, as ações visam o fortalecimento do policiamento ostensivo que é realizado nos bairros e na Zona Rural que compõem a terceira regional, em Rio Branco.

Com um levantamento do Setor de Análise Criminal da unidade, foi constatado que a “perturbação do sossego” é um dos fatos com maiores registros de ocorrências na terceira regional. Visando prevenir tal delito, o comando do 3° Batalhão deflagrou a Operação Ordem Pública, visando especificamente a fiscalização de bares, casas noturnas e distribuidoras.

Uma das características marcantes da área do 3° Batalhão é sua extensa área rural, que contempla regiões como o Caquetá, na rodovia AC-10, que liga Rio Branco a Porto Acre, contemplando também suas vilas e vários ramais. Com o intuito de atender essa área o comando do 3° Batalhão também deflagrou a Operação Rural, visando coibir o cometimento de furtos e roubos nestas localidades. Durante a ação policial foram realizadas abordagens a automóveis, motocicletas e pedestres.

E para atender os moradores oriundos dos bairros da região urbana, que formam o perímetro de atuação do 3° Batalhão, o comando da unidade de área deflagrou a Operação Saturação. A ação é uma forma de intensificação do policiamento ostensivo em complemento ao trabalho que é realizado pelas guarnições de Rádio Patrulha (RP), responsáveis por atender as ocorrências geradas via 190.

Major Ana Cássia Monteiro destacou a importância das operações. “Estamos mobilizando o efetivo do 3° batalhão tendo como foco principal a visibilidade da força policial, com intuito de inibir vários delitos, crimes e infrações, para garantir a manutenção da ordem pública e transmitir a sensação de segurança para as pessoas que moram na parte alta da cidade”, disse.