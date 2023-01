Polícia prende homem que roubou moto de sargento em plena luz do dia, em Rio Branco

Um dos suspeitos de terem roubado a moto de uma sargento da Polícia Militar na tarde da última quinta (5), no cruzamento da rua Rui Barbosa com a avenida Marechal Deodoro, no centro de Rio Branco, foi preso nesta sexta-feira (6).

A prisão foi efetuada por homens da Rotam, da Polícia Militar, que localizaram e prenderam o acusado pelo roubo a mão armada.

A motocicleta já havia sido recuperada na quinta. Mesmo com a prisão de um dos suspeitos de envolvimento com o crime, as diligências das forças especiais da Polícia Militar continuam para capturar o segundo indivíduo e recuperar a arma subtraída da policial.

A prisão ocorreu no bairro Taquari e o homem preso foi quem rendeu a vítima e levou a moto e a arma no semáforo.