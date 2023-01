Polícia recupera cabelos furtados de salão de beleza de Rio Branco avaliados em R$ 25 mil

Na manhã do último sábado, dia 07, a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, conseguiu recuperar 14 peças de cabelos reais que teriam sido furtados de um salão em Rio Branco.

O crime aconteceu no dia 30 de dezembro, sendo informado a polícia no dia 05 de janeiro. Após os policiais empreenderem diligências a res furtiva foi recuperada no dia 07 de janeiro.

Ademais, a Polícia Civil recebeu informações que os cabelos furtados estariam sendo oferecidos pessoalmente a diversas pessoas relacionadas a salões de beleza na Capital.

No dia 07 a equipe de investigação conseguiu identificar a nacional M. L. V. (menor de idade), que se passava por Ayla Magalhães e que estava oferecendo os produtos pela internet. Ela informou que os cabelos lhe foram dados por uma amiga para serem vendidos e que ganharia uma comissão pelas vendas. Posteriormente foi descoberto que a outra amiga, a nacional C. C. da S. (também menor).

Os produtos estavam sendo vendidos pelo valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) cada peça de cabelo, totalizando uma valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), valor esse bem abaixo do mercado, o qual caso não fosse recuperado, seria um prejuízo total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a vítima.

As peças de cabelo foram restituídas à vítima e a Polícia Civil seguirá em diligências investigativas a fim de localizar e identificar todos os envolvidos no crime.