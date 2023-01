Projeção do IDH no Acre para os próximos anos está abaixo da média nacional

Uma projeção de dados com base no Relatório de Desenvolvimento Humano do Brasil (RDH-ONU), Atlas de Desenvolvimento Humano e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, revela um possível aumento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no Brasil nos próximos 2 anos.

Para o estado acreano, a projeção é de 0,775, considerado um valor alto, mas ainda atrás de outros 18 estados da Federação. No cálculo, foi descontado -0,020, valor definido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) relacionado aos anos de pandemia da Covid-19.

A média projetada para o país é de 0,808, considerado um valor muito alto. O estado com maior projeção é Brasília, que espera atingir 0,875 na medida, que considera três principais fatores para o cálculo: educação, saúde e renda.

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano.