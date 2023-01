PT deve iniciar discussão sobre autarquias no Acre na próxima semana, diz Cesário

As especulações sobre os cargos das autarquias nos estados iniciaram logo após a vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No Acre, as discussões sobre a distribuição dos órgãos federais ainda não foram iniciadas, segundo o presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) no Estado, Cesário Braga.

“Vamos começar a conversar sobre isso com a direção nacional do PT e o Governo. Agora que está saindo da discussão do primeiro escalão, que fechou ontem. Eles vão abrir essa discussão a partir da semana que vem”, disse Cesário ao ContilNet.

São cargos em nível de Diretoria Assessoramento Superior (DAS) e de livre nomeação dos ministros de cada área, a partir da indicação de seus aliados nos estados.

No Acre, os cargos incluem as superintendências do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra), da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit), Controladoria Geral da União (CGU), Delegacia Regional do Trabalho, Delegacia Federal do Ministério da Agricultura, Superintendência Regional do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e outros.