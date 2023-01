Quarta torre de energia é derrubada em uma semana com suspeita de vandalismo

Uma quarta torre de linha de transmissão de energia elétrica foi derrubada em uma semana no país. O novo caso ocorreu no sábado, às 18h43, numa linha de transmissão em Rondônia. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a Eletronorte, operadora do equipamento, apontou indícios de vandalismo. As causas estão sendo investigadas.

“A ocorrência, no entanto, não gerou impactos no atendimento do Sistema Interligado Nacional”, afirma o ONS. “A causa da queda da torre está em apuração — havendo indícios de vandalismo, segundo o proprietário. Os profissionais do agente responsável estão trabalhando para retornar o equipamento à operação o quanto antes”, completa a nota do ONS.