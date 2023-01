Quem era Victoria Lee, lutadora de MMA que morreu aos 18 anos

A lutadora Victoria Lee, que faleceu aos 18 anos de idade, era natural de Waipahu, do Havaí. A lutadora era considerada uma das promessas do MMA.

Victoria era irmã de Angela Lee, lutadora que em 2016, quando tinha 19 anos, se tornou a pessoa mais jovem a ganhar um título mundial no MMA, e Christian Lee, atual campeão mundial dos meio-médios do ONE e o atual e duas vezes campeão mundial dos pesos leves do ONE.

No mundo das artes marciais, Victoria fez sua estreia aos 16 anos no ONE Championship, uma organização de esportes de combate singapurense na qual a atleta fazia parte, onde venceu sua primeira luta por finalização diante de Sunisia Srisan.

Além disso, em sua carreira profissional, a americana disputou um total de três lutas, todas em 2021, onde saiu vitoriosa. O bom desempenho no octógono fez com que Lee recebesse o apelido de “Prodígio”.

Após derrotar Sunisia, Victoria enfrentou Wang Luping no evento ONE Championship 139: Battleground, onde venceu por finalização com uma chave de braço triangular no primeiro round.

Já a sua terceira e última luta aconteceu no dia 24 de setembro de 2021, quando enfrentou a brasileira Victória Souza no ONE Championship 143: Revolution por meio de ground and pound, ou seja, uma finalização no solo por nocaute em vez de submissão.

Em outros torneios, a atleta venceu duas vezes o campeonato júnior de Pancrácio do Havaí e foi campeã da IMMAF na categoria Júnior.

No entanto, em 2022 a lutadora deu uma pausa na carreira para se dedicar aos estudos. Mas já planejava retornar ao octógono onde uma luta já estaria marcada para este sábado (13/1), em Bangkok.

Victoria morreu no último dia 26 de dezembro. No entanto, sua morte foi divulgada apenas nessa segunda (9/1), através das redes sociais de sua irmã Angela Lee.