Quem são os governadores que tomam posse neste domingo

Após irem às urnas nas eleições de 2022, os brasileiros das 27 unidades federativas do país darão posse neste domingo a nove novos governadores e vão reempossar 18 dos atuais mandatários. A preferência pela continuidade foi alta: dos 20 estados que tiveram candidatos à reeleição, apenas São Paulo e Santa Catarina optaram por mudar seus governadores. Veja a lista com os chefes dos executivos estaduais que iniciam novos mandatos em 2023:

Acre

Gladson Cameli (PP). Reeleito em primeiro turno com 56,75% dos votos, ele teve uma vitória tranquila sobre Jorge Viana (PT), que ficou em segundo lugar com 24,21% dos votos. Gladson, que tem 44 anos, já ocupou o cargo de Senador da República. Aos 28 anos foi eleito pela primeira vez deputado federal, sendo reeleito novamente em 2010.

Alagoas

Paulo Dantas (MDB). Em uma disputa acirrada, Dantas foi reeleito com 52,33% dos votos, contra 47,67% do seu rival, Rodrigo Cunha (União Brasil). A vitória do emedebista representou também a vitória de Renan Calheiros (MDB), seu padrinho político, sobre Arthur Lira (PP), que apoiava Cunha. A eleição foi marcada por trocas de acusações entre os padrinhos políticos o que refletiu em uma campanha com debates agressivos entre os concorrentes ao governo alagoano.

Amapá

Clécio Luis (Solidariedade). O ex-prefeito da capital Macapá foi eleito em primeiro turno com 53,69% dos votos. Sua campanha ficou marcada pela grande coligação de 15 partidos e os apoios que conseguiu, produzindo o improvável arranjo de unir o PT de Lula, o PL de Bolsonaro e o PDT de Ciro.

Amazonas

Wilson Lima (União Brasil). Reeleito governador no segundo turno com 56,65% dos votos, ele bateu Eduardo Braga (MDB) que teve 43,01%. Nas duas eleições que disputou e venceu no estado ele se estabeleceu como um opositor da “política tradicional”, ao vencer caciques locais como Amazonino Mendes, Omar Aziz (PSD) e o próprio Braga.

