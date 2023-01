Sipam prevê possibilidade de temporais e de chuvas volumosas em todo o Acre nesta quinta-feira

Segundo a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, Sipam, o sistema de baixa pressão permanece sobre o Amazonas e contribui para a organização de nuvens carregadas em grande parte da Amazônia Ocidental, inclusive sobre o Acre.

Para esta quinta-feira (19) a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora do dia nas cidades do oeste acreano. Já na capital e demais regiões do estado o sol aparece sempre entre muitas nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas entre a tarde e a noite. Há possibilidade de temporais e chuvas volumosas em todo o estado.