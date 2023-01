Rafael Willian faz um treino e abandona o São Francisco

Durou apenas um treinamento a passagem do goleiro Rafael Willian no São Francisco. O atleta fez o treinamento da segunda, 23, e decidiu que não ficaria para a temporada de 2023 por causa da falta de estrutura para treinamentos.

Mandim e Wilson

Com muitos atletas no elenco e com recursos limitados, o lateral Mandim e o volante Wilson foram dispensados do São Francisco. Os atletas seriam a terceira opção nas suas posições e por isso foram liberados.

Administra problema

O técnico Erismeu Silva, além de administrar problemas, segue tentando montar um time competitivo para a estreia na Copa Verde. Os católicos enfrentam o Atlético no dia 18 de fevereiro, no Florestão, na estreia do torneio regional.