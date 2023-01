Rafagol volta ao futebol acreano e sonha com grande temporada no Humaitá

O atacante Rafael Barros (Rafagol), 31, é uma das principais contratações do Humaitá para a disputa da temporada de 2023. O atleta foi um dos destaques nas campanhas do Atlético nos brasileiros das séries C e D e volta ao futebol acreano depois de passagens pelo futebol da Bolívia, Goiás e Paraíba.

“Tinha algumas propostas, mas voltar ao futebol acreano é uma satisfação. Fui muito feliz no Atlético e o calendário de competições do Humaitá é excelente para a temporada”, comentou Rafagol.

Elenco foi decisivo

De acordo com Rafagol, voltar a trabalhar com técnico Álvaro Miguéis e reencontrar os meias Polaco e Eduardo também pesou para o retorno ao Acre.

“A diretoria do Humaitá vem montando um elenco muito forte e todo jogador pensa na conquista de títulos. Teremos essa possibilidade no Humaitá e isso é fundamental”, avaliou o atacante.

Trabalhar forte

Segundo Rafagol, esse é o momento de treinar forte porque vai existir uma disputa muito intensa pelas vagas na equipe titular.

“Vamos começar a temporada com um compromisso difícil contra o Trem na Copa Verde. Precisamos iniciar o ano conquistando essa classificação”, disse Rafael Barros.