“Rei do Santa”: batalha de rimas acontece no próximo sábado, em Rio Branco

O evento Rei do Santa é um confronto de rap e rimas improvisadas realizado ano após ano, organizado pela batalha Santa Cruz, que desde 2019 já fez mais de 60 edições, com várias participações de artistas como MC’s, poetas e outros, em Rio Branco.

O campeonato será realizado dia 14 de janeiro, a partir das 18h, na Praça Cidade das Crianças (Conchinha), no Conjunto Jarbas Passarinho. Serão duas premiações distintas, o Melhor do Ano (por meio das ranqueadas) e a Coroação do Rei do Santa, uma disputa entre os 8 finalistas do ranking.

A primeira edição do Rei do Santa aconteceu em 2022 e teve como campeão o MC Flaco. A segunda edição promete ser ainda melhor e conta com o ContilNet como um dos patrocinadores.

A fase classificatória deste ano teve como princípio participações e avanço de fases das batalhas, com ranqueadas que geraram pontuações e mostraram o desempenho da maioria dos participantes.

Com uma boa expectativa, Jimmy MC, organizador do evento, garante uma atração aberta ao público em geral e convida a todos para estarem presentes e prestigiarem a batalha final.

Para mais informações, basta acessar o perfil oficial do evento no Instagram.