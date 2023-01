Relógio, casas e dívidas: as 8 cutucadas em Piqué na nova música de Shakira

Na semana passada, Shakira, 45, lançou uma música repleta de referências ao ex-marido, Gerard Piqué, 35.

Na canção, feita em parceria com o produtor Bizarrap, as indiretas são tão diretas que não deixam dúvida do destinatário da canção.

Quer entender como Shakira cutucou o ex na nova música? Splash explica!

Shakira quer se mudar com os filhos para Miami — e não deve voltar para a Espanha. “Perdão, já peguei outro avião/Aqui não volto, não quero outra decepção”, avisa a artista. De acordo com a imprensa internacional, ela planeja se mudar para os Estados Unidos com os filhos depois de assinar o divórcio e acertar a guarda das crianças. No entanto, ela teria adiado a mudança em razão de uma piora no estado de saúde do pai.

Ela faz referência à profissão de Piqué e a problemas pessoais. “Dá uma de campeão/E quando precisei de você, me deu sua pior versão”, diz a cantora nos primeiros versos da música. Em setembro do ano passado, três meses depois de confirmar a separação, Shakira disse que estava passando “pelo momento mais sombrio de sua vida”.

Além do divórcio, a cantora enfrentava (e ainda enfrenta) problemas na Justiça espanhola por uma suposta fraude fiscal. Ela também passou por um susto em junho, quando seu pai de 90 anos sofreu uma queda e precisou ser hospitalizado. O uso da palavra “campeão” é uma referência à extensa coleção de troféus de Piqué, que já ganhou vários títulos defendendo o Barcelona e o Manchester United, além da Copa do Mundo de 2010 pela Espanha.

Shakira resgatou música de 2009. “Uma loba como eu não é para novatos como você/Uma loba como eu não é para caras como você/Eu cresci demais para você/Por isso, está com uma igualzinha a você”, canta ela no refrão. O trecho relembra a música “Loba” (“She Wolf” na versão em inglês), lançada pela colombiana há mais de dez anos. Na letra, a cantora descreve uma mulher “selvagem” que deseja se libertar.

A cantora “chama” o ex pelo nome na canção. “Entendi que não é culpa minha que te critiquem/Só faço música, perdão se isso te atinge”, diz a letra traduzida para o português. Em espanhol, a cantora diz “perdón que te salpique” separando as sílabas da última expressão para destacar o nome do ex: “sal-PIQUE”.

Sobrou até para a sogra e para a Fazenda espanhola. “Me deixou a sogra como vizinha/Com a imprensa na porta e a dívida na Fazenda”, afronta a cantora. De fato, os sogros e os pais de Shakira moram no mesmo terreno em que a artista e Piqué moravam em Barcelona.

A casa está à venda e seu valor estimado gira em torno de 16 milhões de euros ou R$ 88 milhões. Depois da separação, Piqué deixou a casa e foi morar em um apartamento próprio com a nova namorada. Em setembro, Shakira disse que fotógrafos e jornalistas estavam acampados em frente à sua casa, o que estaria fazendo seus filhos se sentirem invadidos.

Nem a “nova” namorada de Piqué escapou. “Tem nome de pessoa boa/Claramente não é como parece”, cutuca a cantora. A nova namorada de Piqué, suposta amante e pivô do divórcio, se chama Clara Chía Marti. Shakira faz uma pausa: “Clara-mente”, destacando o nome da jovem. O trecho ainda faz parecer que Shakira diz que Clara “mente”, ou seja, é mentirosa. “É igualzinha a você”, completa ela no verso seguinte. “Zero rancor, bebê, desejo que se dê bem com minha suposta substituta”, diz Shakira segundos depois.

Shakira sugere que é melhor que a nova namorada do ex. “Eu valho por duas de 22 [anos]/Você trocou uma Ferrari por um Twingo/Trocou um Rolex por um Casio”, afirma a artista, deixando claro que sua “substituta” é menos valiosa que ela. Além disso, Clara tinha 22 anos quando começou a se relacionar com Piqué.

A cantora ainda ataca a inteligência de Piqué. “Ah, muita musculação/Mas trabalhe um pouco no cérebro também”, dispara.

Com a mudança para Miami, Shakira diz que a casa de Barcelona pode ficar para Piqué e a nova namorada. “Aqui me sinto uma refém/Por mim, tudo bem/Eu desocupo [a casa] amanhã/E se quiser trazê-la, que ela venha também”, canta. A indireta ganha ainda mais força diante dos boatos que Piqué levava Clara para a casa da família na ausência de Shakira.

Ouça a música abaixo: