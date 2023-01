Réveillon da Família reúne milhares de pessoas para a virada do ano em Rio Branco

Paz, saúde, prosperidade, esperança e um ano melhor são alguns dos votos de ano novo de quem compareceu ao Réveillon da Família, em Rio Branco.

O evento, que foi organizado pelo governo do Acre, aconteceu no estacionamento da Arena da Floresta. A expectativa da organização era de que aproximadamente 30 mil pessoas comparecessem à festa, que contou com atrações locais e um show nacional, além da tradicional queima de fogos para celebrar o novo ano.

- Publicidade-

Rafael Neto levou a família para assistir ao show e passar a virada de ano ouvindo um bom som, e festejando junto às pessoas.

“Eu sempre vou em alguma festa nessa data, mas é a primeira vez que venho no réveillon organizado pelo governo. Música muito boa, e vamos ver a queima de fogos, esse ano trouxe minha filha e genro para assistir aos shows”, disse.

LER MATÉRIA COMPLETA