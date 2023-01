Ribeirinha dá a luz dentro de embarcação nas proximidades de Sena Madureira

Uma jovem de 19 anos de idade, residente na comunidade Regeneração, do rio Purus, deu a luz a um bebê dentro de uma voadeira neste sábado (21), nas proximidades de Sena Madureira.

De acordo com informações, o secretário da Semsur, Adevaldo Rodrigues (Boa Ideia), participava de um evento na referida comunidade quando foi acionado para auxiliar no transporte da gestante até o hospital de Sena, visto que, a mesma estava em trabalho de parto.

- Publicidade-

Não deu tempo de chegar no hospital. A ribeirinha ganhou o bebê dentro do barco. Uma moradora da região auxiliou no parto.

A criança é do sexo masculino. Mae e filho passam bem.