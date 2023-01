Sargento da PM é vítima de assalto e tem moto, bolsa e arma roubadas em Rio Branco; vídeo

Uma sargento da Polícia Militar do Acre foi vítima de assalto a poucos metros do Batalhão Central, na tarde desta quinta-feira (5), na rua Marechal Deodoro, na região Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a sargento estava trafegando em uma motocicleta modelo Biz de cor vermelha, quando um assaltante que estava a pé na Praça do Estádio José de Melo viu que ela havia saído da rua Rui Barbosa e entrou na rua Marechal Deodoro. Ao parar no semáforo para aguardar o sinal abrir, a mulher foi atacada e, de posse de uma arma de fogo, o criminoso colocou o revólver na cabeça da PM e em seguida empurrou a mulher de cima da moto.

- Publicidade-

A bolsa e a arma da policial também estava no baú da motocicleta que foi levada pelo bandido. Após ser roubada, a mulher pediu ajuda a populares para ligarem para o Copom e pedirem ajuda aos colegas de farda dela. Várias viaturas foram ao local e pegaram as características do faccionado e fizeram uma ronda na região, mas ninguém foi encontrado.

O circuito de uma câmera de segurança gravou toda a ação criminosa e as imagens serviram para que a polícia identifica-se o acusado pelo roubo. Em uma rápida investigação, os policiais conseguiram um vídeo que mostra dois assaltantes dentro de um carro momento antes de cometer o crime. No vídeo, o passageiro do veículo faz o gesto de uma facção local e o bandido que assaltou a militar aparece no banco de trás segurança com um capacete nas mãos. Ainda segundo a polícia, no momento do roubo, o veículo vermelho estava dando apoio ao assaltante.

A partir dessas imagens dentro do carro, os PM da Companhia Choque, do Bope, fizeram diligências na região e a motocicleta Biz foi encontrada jogada dentro de uma área de mata na rua Monte Mário, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A dupla que aparece no vídeo foi identificada, mas a PM segue fazendo diligências na região para tentar capturar os bandidos. A moto foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi feito e entregue um boletim de ocorrência e a moto foi levado para o Pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A arma e a bolsa da PM não foram recuperadas.

O caso está sendo investigado por agentes da Delegacia de Roubos e Extorsão (Dcore).

Veja o vídeo: