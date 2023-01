Sebrae no Acre dá detalhes de processo seletivo com bolsas que chegam a R$ 6,5 mil

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Acre divulgou, na última quinta-feira (5), um edital para o processo seletivo de profissionais graduados e pós-graduados, para atuar como bolsista na nova rede de Agentes Locais de Inovação (ALI). As inscrições iniciaram dia 05 e se encerram dia 20 de janeiro, de forma online.

Segundo Maysa Bezerra, gerente do Atendimento e Relacionamento do Sebrae Acre, os ALI são bolsistas selecionados e capacitados por empresa especializada, para atuar junto a um conjunto de empresas.

- Publicidade-

“O trabalho é feito para identificar as oportunidades de melhorias e propor soluções de acordo com as necessidades e demandas de cada empresa. Tem como objetivo elevar a produtividade das micro e pequenas empresas, com a promoção de melhorias rápidas e de alto impacto”, diz a gerente.

O projeto ALI foi inserido no programa Brasil Mais, do Governo Federal, que tem como objetivo aumentar a produtividade e a competitividade dos pequenos negócios. Com público alvo as empresas de pequeno porte, também chamadas de microempresas, há 5 modalidades neste projeto: Produtividade para MPEs; transformação digital para MPEs; rural; educação empreendedora e ecossistema de inovação.

“Nos últimos 14 anos, o Sebrae no Acre tem trabalhado com a estratégia de atendimento Programa Agentes Locais de Inovação, que tem se consolidado como uma importante estratégia na promoção de ações de inovação para os pequenos negócios”, diz Maysa.

Serão ofertadas 14 vagas, sendo 13 para Agente de Campo e 1 para Orientador, com valor da bolsa de até R$6.500,00. Os interessados devem ter formação superior nas áreas de Administração de Empresas, Engenharias, Marketing, Tecnologia da Informação, Ciência da Informação ou Gestão da Inovação, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

As inscrições vão do dia 05 a 20 de janeiro, de forma online, através do site da EGaion.

É de inteira responsabilidade do candidato certificar-se de que todas as informações inseridas no sistema estejam completas antes de realizar o envio do cadastro eletrônico, uma vez preenchidas não será possível fazer alterações, deletar ou inserir dados.

Resultados

O resultado geral da média dos indicadores demonstra um crescimento médio do faturamento em 15% e taxa de crescimento da produtividade na média de 28% nas empresas participantes do Ciclo 1, 2 e 3 do Programa Brasil Mais.