Sena bate Plácido por 3 a 0 e se prepara para jogo com Feijó e CZS; veja detalhes

A seleção de vôlei de Sena Madureira conquistou mais uma vitória contra a seleção de vôlei do feminino do município de Plácido de Castro, no amistoso de vôlei feminino neste sábado (07) realizado em Sena. Dominante, a equipe atropelou a seleção de vôlei do município de Plácido de Castro e venceu por 3 sets a 0, em expressivas parciais. Lembrando que a seleção de Plácido é a atual vice-campeã do Copão Zé Carlos, um dos mais disputados no município de Epitaciolândia. A vitória sobre Plácido mantém o histórico invicto da seleção de Sena sobre as placidianas.

O jogo foi realizado na Quadra Poliesportiva Aurino de Brito, localizada na Escola Messias Rodrigues, bairro da Pista. O saque e o bloqueio foram os fundamentos principais do time senamadureirense, de acordo com o técnico Romário Queiroz.

“As jogadoras usaram todos os fundamentos com eficiência, tivemos pouquíssimos erros. Em toda partida apenas dois saques errados pelo nosso time. Tudo que pedimos nos treinos elas executaram direitinho e isso prevaleceu muito para nossa vitória”.

Sob o comando dos treinadores Joeliton Gadelha Vasconcelos e Romário Queiroz, a seleção agora se prepara para enfrentar o município de Feijó. Em contato com a coluna Douglas Richer, o técnico Romário falou sobre o próximo jogo.

“Estamos nos preparando para um amistoso no dia 14 de janeiro, em Feijó. Depois que realizamos nossos dois ‘Copão de voleibol masculino e feminino’, Sena virou referência no Acre e muitos municípios querem jogar aqui. Quase todos municípios do Acre já jogaram aqui nesses Copões. Esse ano já começamos de novo os jogos, recebemos Plácido e na próxima semana vamos para Feijó. Ainda esse mês podemos ir para Cruzeiro do Sul”, contou o treinador.

De acordo com Romário Queiroz, todas as jogadoras brilharam muito no confronto, mas o destaque do jogo foi a jogadora Marcela Araújo. Outro destaque na partida foi a torcida da escolinha de vôlei coordenada pelo desportista. As alunas deram um show à parte. Veja o vídeo exclusivo cedido para o ContilNet:

O técnico Romário Queiroz é idealizador de todos os eventos no município de Sena e tem o apoio do da Prefeitura de Sena, SEMCTEL, vereadora Ivoneide Bernardino e empresários locais.