Sena: nível do Rio Iaco aumenta, mas ainda está abaixo da cota de alerta

Os dados fornecidos pela Defesa Civil Municipal de Sena Madureira apontam que o nível das águas do Rio Iaco está em 9,93 metros nesta segunda-feira (9). De ontem para hoje, houve uma elevação de 3 centímetros no volume das águas, motivada pelas frequentes chuvas que vêm atingido a região de Sena.

Mesmo com a subida, o nível das águas ainda está bem abaixo da cota de alerta, que é de 14 metros. “Tem chovido muito em Sena Madureira nos últimos dias. Estamos atentos para qualquer eventualidade”, sintetizou Carlos Dávila, representante da Defesa Civil Municipal.

No começo deste ano, a situação tem sido menos grave do que o verificado no mesmo período do ano passado.

Em Sena Madureira, a cota de alerta é de 14 metros e a de transbordamento é de 15,20 metros.

Em caso de enchente, os bairros mais afetados em Sena, são: Praia do Amarílio, invasão da Vitória, Segundo Distrito, Cafezal, Ruas Piauí e Benjamin Constant, dentre outros.