“Seria uma honra ser prefeito de Rio Branco”, diz Jenilson Leite

Durante entrevista ao jornalista Itaan Arruda, para o Gazeta Entrevista, programa da TV Gazeta, nesta segunda-feira (2), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), confirmou sua intenção de continuar na política.

Deputado estadual pelo segundo mandato, Jenilson, que concorreu ao Senado Federal nas últimas eleições e teve mais de 65,5 mil votos, já deixou claro em outros pronunciamentos que, mesmo sem mandato, continuará trabalhando com as armas que tem para ajudar o povo.

Sobre uma possível candidatura à Prefeitura de Rio Branco em 2024, ele declarou: “Para mim, seria um grande prazer, uma grande alegria, ajudar nossa capital. Eu sempre abracei a política com muita responsabilidade, tanto que estou no quinto ano como o deputado mais produtivo da Assembleia Legislativa porque entendo a política como uma ferramenta para ajudar as pessoas e para mim seria uma honra ser prefeito da nossa capital”, disse.

Apesar de sua vontade de abraçar novos desafios, Leite destaca que tudo depende das conjunturas, mas afirma que uma possível candidatura atende ao pedido da população. “Tudo depende da construção política. Acho que a votação que tive em 2022, com 35 mil votos só na capital, aumenta a minha responsabilidade em participar do pleito em 2024, agora, eu estou trabalhando também no sentido de construções políticas, pois eu sei o que passei disputando uma eleição sozinho, no sentido de ausência de forças partidárias, de estruturas de prefeituras e não é fácil, mas agradeço aos acreanos que apesar de tudo isso, ainda nos deram mais de 65.500 votos, em reconhecimento do nosso trabalho ao longo dos últimos 8 anos”, pontuou.