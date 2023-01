Sesacre alerta sobre aumento de casos de síndrome respiratória e anuncia medidas

O Acre voltou a recomendar o uso de máscaras à população nesta quinta-feira (12), após o aumento significativo de casos de Síndrome Respiratória Aguda (Srag). Segundo o último boletim InfoGripe da Fiocruz, as notificações da doença no estado estão em uma tendência de crescimento de 75%, conforme análises de dados colhidos nas últimas seis semanas.

O aumento alertou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que anunciou medidas emergenciais para controlar a curva de transmissão.

- Publicidade-

“O Estado continua em emergência para os casos de covid-19, o vírus da influenza e o vírus sincicial respiratório, o que chamamos de tríade viral, que potencialmente podem evoluir para uma síndrome respiratória aguda grave. As principais medidas de prevenção contra essas doenças são o uso de máscara, álcool nas mãos, para que a gente quebre a cadeia de transmissão do vírus, buscar não permanecer em locais com aglomeração de pessoas e a vacina, principal aliada no combate aos vírus da Covid e da Influenza”, orienta o enfermeiro da RUE, Edvan Meneses.

Embora haja uma tendência de aumento de casos no Acre, a Sesacre informou que os dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, do Ministério da Saúde, apontam uma diminuição de 68% das notificações da doença no estado, entre janeiro e março de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021.

A justificativa da Sesacre para os últimos aumentos seria o período atual que estamos vivendo, considerado sazonal para a proliferação de casos de doenças respiratórias.