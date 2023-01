Sexta-feira será de céu nublado e chuva a qualquer hora do dia no Acre, prevê Sipam

De acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, Sipam, o sistema de baixa pressão presente no Centro-Oeste do Brasil deu origem a uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) sobre o sul da Amazônia. Este sistema é típico desta época do ano, organiza muita instabilidade e aumenta as condições de chuva onde atua.

Nesta sexta-feira (6) a ZCAS estará atuante sobre parte do Acre. Para este dia a previsão é de céu nublado a encoberto com chuva a qualquer hora e possibilidade de grandes acumulados de precipitação nas cidades do oeste acreano. Já na capital e demais regiões do Acre o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva ao longo do dia.

Em Rio Branco, a temperatura máxima é de 30°C e a mínima de 21°C. Já em Cruzeiro do Sul, a máxima é de 27°C e a mínima 21°C.