Situação de Anderson Torres se agrava após depoimento de Ibaneis Rocha

No depoimento de Ibaneis, ele declarou que não teve acesso ao relatório de segurança sobre as manifestações e que nunca havia sido informado sobre o risco de violência diante dos atos em Brasília.

O governador afastado afirmou que deu poderes à alta cúpula da Secretaria de Segurança Pública do DF para que as autoridades de segurança pudessem agir para conter as invasões, mas que foi surpreendido quando viu que a polícia não apareceu para defender a Esplanada dos Ministérios.

Além disso, Ibaneis deu a entender de que foi surpreendido com a ida de Torres aos Estados Unidos. Segundo o governador afastado, soube da viagem somente ao ligar para o então secretário. “O fato de ele estar fora do Brasil, naquele dia crítico, acabou com minha confiança. Por isso eu o demiti”, disse à Polícia Federal.

Ibaneis foi afastado do cargo um dia depois dos ataques em Brasília, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O afastamento é por 90 dias.

Defesa

Ainda de acordo com apuração de Daniela Lima, Ibaneis contratou um dos mais respeitados advogados criminalistas do país, Alberto Toron, para ajudar em sua defesa.

Antes de prestar depoimento à Polícia Federal, o governador afastado do DF havia enviado interlocutores às cortes superiores. Isso porque suas preocupações no momento são: voltar para cargo – o que só vai tentar em fevereiro, após o fim da intervenção federal– e em não ter os bens bloqueados.

Estes interlocutores assumiram ao STF que Ibaneis colaborará e dizer tudo que estiver ao seu alcance, apontando os caminhos, pois, segundo essas fontes, ele também quer ver as punições serem realizadas.

No caso de Anderson Torres, a avaliação é de que a situação dele se agravou após a revelação de que a Polícia Federal encontrou na casa dele uma minuta de um decreto da época em que ele era ministro da Justiça. O texto teria o objetivo de criar uma comissão que poderia alterar o resultado da eleição que terminou com a derrota de Jair Bolsonaro (PL). Clique aqui para ver a íntegra do documento.

Em suas redes sociais, Torres disse que a minuta seria descartada e que o documento foi “vazado fora de contexto” para ajudar a “alimentar narrativas falaciosas” contra ele.

Torres já teve a prisão decretada por Alexandre de Moraes e a expectativa é de que ele seja preso neste sábado (14), assim que chegar ao Brasil. A Polícia Federal, inclusive, já mobilizou seus superintendentes para a operação da prisão.