Torcida do Flamengo canta “Pelé é maconheiro” em minuto de silêncio

A torcida do Flamengo tem sido bastante criticada nas redes sociais por seu comportamento antes do duelo contra o Audax, nessa quinta-feira (12/1), pela estreia do Campeonato Carioca.

Durante o minuto de silêncio, em homenagem ao Rei do Futebol, que morreu no fim do ano passado, aos 83 anos, parte dos Rubro-Negros presentes no Maracanã cantaram uma música que debochava de Pelé e Maradona.