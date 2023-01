Torres de energia são derrubadas próximo ao Acre; sabotagem não é descartada

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) informou, nesta terça-feira (10), a queda de 3 torres de transmissão de energia nos estados do Paraná e Rondônia, vizinho do Acre. Além disso, outras 3 torres foram danificadas.

A Aneel não descarta vandalismo e sabotagem nos incidentes. Os casos aconteceram na noite do último domingo (8) até a madrugada desta terça.

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), as quedas não afetam o abastecimento de energia dos estados até a manhã desta terça-feira. O Ministério de Minas e Energia montou um gabinete de crise para apurar as causas, possíveis responsáveis e potenciais danos em outras estruturas.

De acordo com o texto, à 0h13 desta terça-feira uma das torres que fazem parte do sistema Foz do Iguaçu (PR) – Ibiúna (SP) caiu no município de Medianeira, no Paraná. Outras três torres foram danificadas na localidade. A transmissão foi interrompida e não houve queda do fornecimento de energia, conforme o relatório.

Em Rondônia, os cabos de duas torres foram rompidos e as estruturas foram derrubadas ainda na noite de domingo (8). A Aneel informou em boletim que nos 3 casos há indícios de vandalismo e sabotagem.

“Há indícios de vandalismo. Não foram identificadas condições climáticas adversas que possam ter causado queda de torres”, diz o texto. As concessionárias responsáveis pelas torres (Furnas, no Paraná, e Norte Brasil, em Rondônia) devem conduzir investigações internas para averiguar as causas do acidente.