Ufac anuncia novo processo seletivo para professor substituto; veja

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou a abertura das inscrições de um novo Processo Seletivo que visa formar cadastro reserva para contratação temporária de professor substituto para atuar nos Campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

As oportunidades são para ministrar as seguintes disciplinas, de acordo com o local de trabalho:

Campus de Rio Branco : anatomia animal; administração, economia, política e legislação rural; botânica; clínica médica de grandes animais; clínica médica de pequenos animais; ensino de física; engenharia civil – estrutura; engenharia civil – sistemas construtivos I; alimentos / técnica e dietética; clínica médica; cultura das atividades físicas – atividades rítmicas; cultura das atividades físicas – basquetebol, voleibol, handebol e recreação e lazer; educação física; enfermagem na atenção à saúde nos diversos ciclos de vida com ênfase na atenção hospitalar; enfermagem na atenção à saúde nos diversos ciclos de vida com ênfase na atenção primária; farmacologia; infectologia; medicina da família; movimento humano; nutrição humana e esportiva; semiologia e propedêutica médica; ensino e aprendizagem – ênfase em didática e prática de ensino e estágio supervisionado; língua estrangeira moderna – língua francesa; linguística aplicada à língua brasileira de sinais; psicologia da educação; antropologia; avaliação psicológica; filosofia; geografia física; geografia humana; novas mídias e imagens; psicologia social e políticas públicas; radiojornalismo / telejornalismo; teoria e metodologia da história.

Dentro do quantitativo de vagas, constam as reservadas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital.

Para participar, é preciso ter graduação, especialização, mestrado ou doutorado, estar em dia com as obrigações eleitorais e do serviço militar, possuir o perfil exigido para a área, entre outros requisitos.

Os profissionais terão cargas horárias de 20 a 40 horas semanais, e poderão receber salários entre R$ 2.236,32 e R$ 3.130,85, além de auxílio alimentação de R$ 229,00 ou R$ 458,00. O contrato de trabalho será vigente por um período máximo de dois anos.

As inscrições deverão ser realizadas pela internet, das 12h do dia 24 de janeiro de 2023 às 23h59 do dia 2 de fevereiro do mesmo ano, após o pagamento da taxa de R$ 80,00. Os candidatos que cumprirem com as condições necessárias poderão solicitar a isenção do valor até o dia 27 de janeiro.

A seleção ocorrerá através de prova de títulos, prova escrita, prática e/ou didática, e seminário e/ou entrevista, que deverão ser aplicadas em datas ainda não divulgadas.

Este Processo Seletivo terá prazo de validade de um ano, contado a partir da data de assinatura do primeiro contrato, podendo ser renovado por igual período se necessário.

Informações complementares podem ser obtidas por meio do edital completo que consta em nosso site.

