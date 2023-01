“Uma missão difícil de executar”, diz novo secretário de Segurança do Governo Gladson

O novo secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), o coronel José Américo de Souza Gaia, foi um dos primeiros a chegar na cerimônia de posse do governador Gladson Cameli e da vice Mailza Gomes, neste domingo, 1 de janeiro, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Gaia foi anunciado para o cargo na última sexta-feira (30), após a saída do coronel Paulo Cézar Santos, que passou 4 anos à frente da Sejusp.

“Me senti lisonjeado e muito agradecido pelo convite feito pelo governador. Uma missão um tanto quanto difícil executar, mas a gente já estava preparado para isso por atuar na segurança pública por mais de 30 anos, tanto no Estado quanto no Governo Federal”, destacou em entrevista concedida ao ContilNet.

Questionado sobre os maiores desafios que deve enfrentar à frente da pasta, José Américo destacou que a situação do crime organizado ainda é um dos maiores gargalos do Estado. A fiscalização das fronteiras foi outro ponto citado pelo gestor.

“Vamos nos unir para estudar todos os problemas mais urgentes que temos que resolver logo nos primeiros dias, mas o que posso dizer é que os desafios são inúmeros, desde os crimes relacionados às facções que atuam no estado até o índice de homicídios que também preocupa todos nós”, continuou.