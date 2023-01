Unesco vai trabalhar com governo para recuperar patrimônio danificado

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) vai trabalhar em conjunto com o governo brasileiro para ajudar na recuperação das obras de arte e do patrimônio histórico-cultural danificados pelos terroristas durante a invasão dos Três Poderes no último domingo (8/1). De acordo com a diretora e representante da instituição no Brasil, Marlova Noleto, uma comissão será formada junto ao Ministério da Cultura para acompanhar o trabalho de restauração em Brasília, que é considerada patrimônio da humanidade pelo órgão.

“A Unesco vai trabalhar aliada ao governo federal, Ministério da Cultura e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para recuperar e restaurar o patrimônio danificado. Desde a primeira hora, nós nos colocamos à disposição dos Três Poderes para poder apoiar os esforços de recuperação com especialistas da Unesco, que tem uma larga expertise na recuperação de patrimônio danificado”, afirmou a diretora.

Ao Metrópoles, ela revelou que se reuniu com a ministra da Cultura, Margareth Menezes, nessa segunda-feira (9/1), para tratar do assunto. Na conversa, elas definiram que será criada uma comissão conjunta para monitorar os trabalhos feitos nos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

