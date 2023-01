Unimed Rio Branco contrata profissionais com salário de até R$ 15 mil

A Unimed Rio Branco abriu processo seletivo para aumentar o quadro de profissionais da saúde preventiva, são eles: psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos e terapeutas ocupacionais.

Segundo o diretor administrativo da operadora, Dr. Marcus Yomura, o momento é de investimento em profissionais qualificados para uma nova unidade de serviços. “Já são mais de três décadas que a Unimed contribui para o crescimento de Rio Branco. Ainda no primeiro semestre de 2023, iremos inaugurar o Unimed Terapias. Um serviço dedicado para atendimentos da medicina preventiva”, declara o diretor.

Ainda segundo o diretor, a nova unidade estará localizada na região do bairro do Bosque e terá um acolhimento especial para o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Serão mais de 15 profissionais contratados nesse primeiro momento. Planejamos a progressão de carreiras de cada função e iremos remunerar de acordo com as qualificações analisadas”, diz o médico ortopedista.

Para o cargo de Terapeuta Ocupacional, a Unimed Rio Branco pagará um salário total de até R$ 15.000 para profissionais com certificação em integração sensorial. As inscrições ocorrem apenas de forma virtual através do site www.unimedrb.com.br no menu Trabalhe Conosco.