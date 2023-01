UNIRBR e América avançam para fase decisiva do Estadual de Basquete

UNIRBR e América venceram nesse sábado, 14, no ginásio do IFAC, as semifinais da Fase Regional do Campeonato Estadual de Basquete Masculino e conquistaram as classificações para as finais do torneio.

O UNIRBR derrotou o Atleticano por 51 a 28 e o América bateu o EBTM por 54 a 43.

“Conseguimos realizar a competição dentro do programado. Estamos com as finais fechadas e promover essa competição é muito importante para a federação”, comentou o coordenador do campeonato, professor Manieldem Távora.

Equipes do interior

Além de UNIRBR e América, a fase final do Estadual terá as equipes de Cruzeiro do Sul e Feijó.

“Fizemos um Estadual muito próximo do ideal. O objetivo é melhorar ainda mais em 2023”, explicou Manieldem Távora.

Todas as finais

A Federação Acreana de Basquete (FEAB) irá promover as finais do Estadual, no masculino e feminino, e do Sub 21 masculino no dia 4 de fevereiro no Ifac.