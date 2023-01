Vai pedalar? Veja sete dicas para andar de bicicleta com segurança

Os dias ensolarados são um convite para praticar exercícios físicos ao ar livre, e uma atividade que costuma bombar nesta época do ano é andar de bicicleta. Além de ser aliada contra o sedentarismo e a obesidade, a modalidade traz muitas outras vantagens que vão além do bem-estar físico.

“Pedalar permite estar ao ar livre e em contato consigo mesmo, contribuindo para a melhoria da saúde mental. Há também o fato de que o uso da bicicleta pode representar uma economia aos usuários, que não precisarão gastar com a passagem de ônibus, transporte por aplicativo ou a gasolina do carro”, pontua a psicóloga Ingrid Luiza Neto, que também é coordenadora do Laboratório de Psicologia do Trânsito do Centro Universitário do Distrito Federal – UDF.

No entanto, antes de se aventurar com sua bike por aí, a especialista lembra que é importante ficar atento à segurança no trânsito. Afinal, a bicicleta também é um meio de transporte e pode causar acidentes. Por isso, ela separou algumas dicas sobre o assunto. Confira a seguir!

Use capacete

Embora não seja obrigatório pela legislação de trânsito, o uso do capacete é recomendável para evitar lesões em caso de quedas.

Melhore sua sinalização

Instale luzes na dianteira e na traseira da bike e use roupas claras e coletes refletores para ser visto pelos outros veículos no trânsito.

Ciclovias e ciclofaixas

Espaços exclusivos aos ciclistas, as ciclovias e ciclofaixas reduzem as chances de acidentes e colisões com os demais veículos no trânsito. Use-as sempre que possível.

Não pedale na contra-mão

Se for compartilhar a via com os carros, procure pedalar na faixa da direita e no mesmo sentido da via para fazer parte do fluxo do trânsito e ser visto pelos motoristas. Neste caso, você poderá sinalizar suas intenções com o braço e estabelecer contato visual com os condutores.

Faça manutenção da sua bicicleta

O cuidado com a manutenção e a regulagem da bicicleta também é fundamental. Assim, procure uma oficina e faça uma revisão: calibre os pneus, verifique os freios e lubrifique as coroas, as catracas e as correntes.

Não use fones de ouvido ou o celular

O uso de fones de ouvido e do celular ao andar de bicicleta pode reduzir a sua atenção aos estímulos presentes no trânsito. Portanto, evite-as!

Respeite o código de trânsito

Para preservar ainda mais a sua segurança e a dos outros veículos, procure sempre respeitar a sinalização de trânsito.