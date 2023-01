Vereadores vão ao MPAC denunciar Mazinho por atrasos de salários de funcionários

Os vereadores do município de Sena Madureira, Charmes Diniz e José Costa, protocolaram nesta terça-feira (10) uma denúncia no Ministério Público do Acre (MPAC) contra a atual gestão do município, comandada pelo prefeito Mazinho Serafim, em razão dos atrasos dos salários no funcionalismo público municipal.

Em um vídeo gravado em frente à sede do órgão ministerial, os parlamentares afirmaram que a situação do município se encontra em nível insustentável e cobraram do chefe do Executivo Municipal, Mazinho Serafim, explicações em relação ao dinheiro enviado pelo Governo Federal, através do Fundeb, que é usado para pagar o salário da Educação.

O dinheiro do Fundeb é repassado mensalmente, portanto, uma obrigação do Governo Federal com os municípios. No vídeo, os parlamentares indagaram a destinação do dinheiro, já que desde a criação do Fundeb, nunca houve em nenhum momento uma situação parecida como essa: atrasos de salários de servidores efetivos e provisórios. O Fundeb foi criado exatamente para financiar a educação pública, desde os servidores como a manutenção do ensino.

“Estamos aqui para cobrar do MPAC para que faça alguma coisa. Queremos saber o que aconteceu com o salário dos servidores. Sabemos que a verba federal vem e não atrasa, porque não foi pago (salário dos servidores)? O MPAC vai ter que descobrir o que fizeram com o dinheiro dos funcionários”, afirmou o parlamentar José Costa.