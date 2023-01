VÍDEO: confusão e briga generalizada marcam Réveillon no interior do Acre

O vídeo só veio à tona agora, três dias depois do ocorrido, mas revela que a festa de final de ano, no município de Santa Rosa do Purus, um dos mais distantes, pequenos e isolados do Acre, teve confusão digna de cidades grandes.

O que deveria ser uma festa de confraternização, com a maioria das pessoas vestidas de branco com símbolo de desejos de paz para a comunidade, acabou em confusão generalizada.

- Publicidade-

Não se sabe a origem da confusão, mas o vídeo revela muita pancadaria e muitos gritos de pessoas desesperadas com o que estava acontecendo, enquanto uma pessoa registrava tudo com uma câmera de celular. Sinal de que, em matéria de confusão, os pequenos municípios não ficam atrás das chamadas grandes cidades.

CONFIRA: