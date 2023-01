VÍDEO: influenciadora no Acre ganha despedida de solteira com carro de som na porta do prédio

Prestes a trocar alianças com seu noivo, o professor Victor Antunes Vieira, a bacharel em direito e influenciadora, Emily Aguiar, foi surpreendida pelas amigas com uma despedida de solteiro surpresa.

Capitaneada pela irmã, a engenheira civil e influenciadora Rebeca Aguiar, o bonde das amigas chegou com um simples ‘trio elétrico’ na porta do prédio onde Emily Aguiar mora.

O momento foi registrado e compartilhado por todas as amigas em suas redes sociais. A coluna Douglas Richer, do site ContilNet, conversou com Rebeca Aguiar que contou um pouquinho da surpresa: “Ela não sabia de nada, a gente disse que iríamos jantar e fazer umas fotos com ela. Reservamos maquiadora e já tínhamos combinado tudo, hotel e brincadeiras, e o carro de som. Chegamos de surpresa na porta do prédio dela”, contou a influenciadora.

Aos gritos de “desencalhou”, buzinas, confetes, faixa, as amigas chegaram na residência da noiva que ficou surpresa e sem entender a muvuca; veja o vídeo:

Emily Aguiar troca alianças com Victor Antunes nesta segunda-feira (16), em cerimônia no civil e jantar íntimo para sua família.