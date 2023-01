VÍDEO: Mais de 30 brasileiros são resgatados no Peru e trazidos para o Acre em comboio

Acreanos que estavam retidos em Puerto Maldonado, capital do Departamento de Madre de Dios, no Peru, por causa do fechamento das fronteiras e de áreas internas face à crise política no país, já estão a caminho de casa. A informação foi dada agora há pouco, nesta sexta-feira (13), pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com o órgão do Governo do Acre, um comboio de veículos com 35 brasileiros deixou Puerto Maldonado às 7h30 e já está a caminho de Assis Brasil, no Acre, escoltados pela Polícia Nacional do Peru. A previsão de chegada ao Brasil é do meio-dia.

De acordo com as informações do Gabinete Gestão Integrada de Fronteiras (GGF), órgão da Sejusp, a escolta conta com o apoio da equipe de policiais do major Oscar Daniel Souza Ramirez, comandante do Policiamento de Rodovias da Polícia Nacional do Peru. De acordo com Ramirez, o bloqueio mais intenso, no povoado de Mavilla, foi debelado na noite desta quinta-feira, e em outros três pontos, o clima é de normalidade.

Entre as regiões minimamente pacificadas no território peruano está a de Ibéria, que faz fronteira com Assis Brasil, no Acre, e que impedia os brasileiros de retornarem ao país no dia 11, quando foi feita a primeira tentativa de tentativa de resgate.

Além da escolta da polícia peruana, em cada ponto de obstrução há policiais garantindo reforço para que não haja agressões ao comboio que levará os turistas até Assis Brasil, na fronteira com a cidade peruana de Iñapary, cidade peruana distante 310 quilômetros de Rio Branco, a capital do Acre.

Confira imagens do comboio: