VÍDEO: Marina é ofendida por bolsonarista em restaurante, mas é defendida por clientes

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi ofendida por uma mulher em um restaurante em Brasília, nesta segunda-feira (02). A mulher disparou xingamentos questionando Marina se ela não tinha “vergonha de trabalhar com um ladrão”, se referindo ao presidente Lula.

Com as ofensas, vários clientes que estavam no restaurante começaram a defender Marina, com gritos como: “Respeita a Marina” e “Viva a Marina”.

Diante dos xingamentos, Marina fez um sinal de coração com as mãos para a mulher. O jornal O globo, disse que a ministra tentou conversar com a mulher, que não aceitou o diálogo.

Marina disse que a mulher se sentiu surpresa, pois não imaginava que as pessoas presentes no restaurante iriam defendê-la.

A mulher foi retirada do local pelos funcionários do restaurante. Confira o vídeo publicado pelo jornal O Globo: