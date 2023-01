Vídeo mostra momento em que homem recebe tiro nas nádegas em rua de Rio Branco

David Vicente de Oliveira, 34 anos, foi ferido com um tiro nas nádegas em via pública na tarde deste sábado (14), ao sair de um bar situado na rua 15, no bairro Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

- Publicidade-

Segundo informações da polícia, David estava bebendo em um bar juntamente com amigos e resolveu ir até a esquina do estabelecimento comercial, quando foi surpreendido por dois criminosos que estavam em uma motocicleta. O passageiro desceu e, de posse de uma arma de fogo, se aproximou e disparou várias vezes contra a vítima, sendo que o homem foi ferido com um tiro nas nádegas e ainda conseguiu correr e fugir do atirador.

As imagens de uma câmera de segurança de uma residência mostram o exato momento da tentativa de homicídio. Após a ação, os bandidos se evadiram do local em direção ao bairro Boa União.

VEJA O VÍDEO:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, que prestou os primeiros atendimentos à vítima, que teve o quadro clínico estabilizado e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram as características dos autores e realizaram ronda na região na busca de prender os acusados, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).