Vídeo obtido pela PM mostra momento em que trans é golpeada com terçadada no rosto

As Imagens captadas pelo sistema de monitoramento da Policia Militar instalada no Mercado Velho, em Rio Branco, e divulgadas nas redes sociais do jornalista Marcos Dione, mostram o momento em que a mulher trans de 30 anos é golpeada com terçadada no rosto.

Ela teria apedrejado e roubado objetos de um idoso de 68 anos, que na segunda-feira (23), decidiu vingar-se ferindo a jovem com um facão.

A transexual que vive em situação de rua, foi levada ao Pronto Socorro de Rio Branco onde fugiu durante a madrugada. O idoso foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

