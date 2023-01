Vídeos: apoiadores de Lula formam filas quilométricas para acompanhar posse

A Esplanada dos Ministérios começou a receber o público para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nas primeiras horas da manhã deste domingo (1°/1). Apoiadores do novo chefe do Executivo Federal chegaram cedo, na tentativa de conseguir o melhor lugar para vê-lo subir a rampa do Palácio do Planalto.

Por volta das 9h, a fila formada alcançava quilômetros de extensão, na altura da 202 Norte. Do Eixo Cultural Ibero-Americano até a Rodoviária do Plano Piloto, o público também enfrenta longa espera para acessar a Esplanada.

- Publicidade-

Em alguns pontos, a fila passa de 4km. Antes das 7h, diversas caravanas e pedestres ocupavam as vias de acesso N1 e S1, rumo ao gramado central da Esplanada dos Ministérios, de onde cerca de 300 mil pessoas acompanharão o evento. Na região, ambulantes vendem bandeiras, camisetas, alimentos e bebidas.