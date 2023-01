Virginia Fonseca abre o jogo sobre terceira gravidez após novo teste

A influenciadora e esposa do cantor Zé Felipe, Virginia Fonseca, ficou de cabelo em pé com a possibilidade de uma terceira gravidez em menos de três meses. Acumulando mais de 40 milhões de seguidores no Instagram, a musa perguntou aos fãs qual poderia ser o motivo de “sentir cheiro de álcool ao respirar”. A resposta dos seguidores, no entanto, deixou a influenciadora com uma pulga atrás da orelha.

Por meio de seus stories, a mãe de Maria Flor e Maria Alice, questionou aos fãs: “Galera, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, eu não bebi ontem, nossa, tem muito tempo que não bebo. Quando eu levanto, eu fico respirando álcool. Eu estou assim e não sei porquê“.

Após centenas de internautas sugerirem que o “sintoma” poderia se tratar de uma possível gravidez, Virginia decidiu apelar para o tudo ou nada. “Falaram tanto na minha caixinha de pergunta, que eu comprei um teste de gravidez e eu vou ver. Mas assim, gente, 99% de certeza que não. Vou fazer só por desencargo de consciência”, disse a influenciadora.

Apesar do susto e a grande comoção entre seus fãs, o teste de gravidez deu negativo. Ainda nas redes sociais, Virginia chegou a imaginar como seria uma terceira gravidez. “Imagina a loucura gente, a Maria Flor com 2 meses e eu grávida. Não bobo, não sou louca nesse tanto não“, declarou ela, já aliviada com o resultado do teste.

Empresa parceira de Virginia Fonseca se pronuncia após acusações de calote

Após as centenas acusações de calote e a grande repercussão diante do caso, a empresa Shop By IK, responsável por produzir a coleção de óculos da influenciadora Virginia Fonseca, veio a público esclarecer o verdadeiro motivo dos clientes lesados não estarem conseguindo entrar em contato com o suporte da empresa.

Em um comunicado publicado no Instagram, a empresa afirmou que a caixa de mensagens da empresa na plataforma de Mark Zuckerberg não está funcionando, e que por isso, os clientes que desejam contatá-los por algum motivo, precisam entrar em contato por meio do email oficial da empresa.

“Pessoal, peço a atenção nesse post! Nosso direct NÃO ESTÁ FUNCIONANDO! As comunicações devem ser feita via EMAIL: [email protected]! Caso estejam em duvida sobre prazos, o prazo de recebimento é o mostrado no site na hora da compra, neste prazo já consta o nosso de separação, embalagem e envio, que é de até 7 dias úteis, tá?”, declarou a empresa, que posteriormente, afirmou que todos os pedidos serão entregues conforme solicitados.

“Peço que fiquem tranquilos quanto a isso todos serão recebidos no prazo mostrado para seu CEP no site. Já passou o prazo de 7 dias úteis? Então você ja consegue rastrear seu pedido em www.flashcourier.com.br, com o rastreio BYIK+numero do pedido, se seu pedido por exemplo for numero 5667, seu rastreio será BYIK5667. Espero ter respondido todas as perguntas, qualquer outra duvida ou solicitação favor nos acionar via EMAIL”, concluiu.

No entanto, diversos clientes alegaram que continuam enfrentando dificuldades em entrar em contato com a empresa, ainda que seja por email. “Esse rastreio não funciona, comprei os meus dia 20/12 e fala que não tem nenhuma encomenda encontrada com esse número de pedido! E já passou de 7 dias úteis”, comentou uma cliente. “Por favor devolvam meu dinheiro, estou mais de 30 dias úteis aguardando o reembolso e nada. Nem respondem os emails”, comentou outra.

“Comprei no dia 20 de dezembro, no dia 21 já estava embalado. Porém já passou 7 dias úteis para enviarem e até agora nada!”, alegou mais uma cliente. “Eu comprei tem 1 mês e nunca atualiza o status da compra! Já entrei em contato várias vezes e sem retorno algum!”, comentou mais uma cliente indignada.