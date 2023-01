Vivaldi Residências: Albuquerque Imóveis apresenta novo residencial de Rio Branco

Com design moderno, espaço para pets, bicicletário e quantidade de casas reduzida, o Vivaldi Residências é a nova opção de compra imobiliária de Rio Branco. Quem traz a novidade é a Albuquerque Imóveis, que atualmente vende a casa na planta.

O Vivaldi, que tem nome inspirado no compositor e músico italiano Antonio Lucio Vivaldi (1678 – 1741), tem localização privilegiada por estar próximo a supermercados, postos de combustíveis e parques. Além disso, a quantidade reduzida de casas, sendo apenas 33 em um condomínio fechado, chama atenção daqueles que gostam de tranquilidade.

Contando com diversos espaços coletivos, o condomínio dispõe de um depósito de material de limpeza próximo à piscina – infantil, prainha, piscina para adultos e hidromassagem -, além de playground, pergolado, BWC/PCR, espaço gourmet, área externa/pergolado, espaço fitness, WC, bicicletário, espaço pet, área da lixeira e academia ao ar livre. Além disso, o condomínio conta com guarita e vagas para visitantes.

Casas

As residências do Vivaldi são de 2 pisos, com 103.26m² de área privativa e dispõe de 2 vagas de garagem, sala de estar, sala de jantar e cozinha, além de 3 quartos, sendo 1 suíte, 1 demi-suíte e 1 quarto, jardim, área gourmet com churrasqueira e área de serviço.

Albuquerque Imóveis: “Chave dos sonhos”

A Albuquerque Imóveis, empresa que nasceu para atender as necessidades da Albuquerque Engenharia, atualmente administra, aluga, vende e avalia diversos empreendimentos. “Ela existe desde 2009, quando eu estava na faculdade de arquitetura junto com a minha sócia Carolina e nós tivemos a ideia de abrir a empresa para atender a necessidade de uma empresa, que era a Albuquerque Engenharia, para vender e alugar os imóveis próprios”, conta Patrícia Albuquerque, sócia proprietária da empresa.

Além disso, a Al Imóveis conta com os lançamentos de residenciais, prédios comerciais e outros empreendimentos exclusivos. “Estou muito feliz com a nossa equipe de administração, todo mundo se prepara e administra com bastante responsabilidade e autoridade, porque a gente se prepara, faz os melhores cursos”, explica.

Sucesso de vendas

O condomínio Goya, localizado próximo ao novo Vivaldi, foi sucesso de vendas, visto que a maioria dos empreendimentos que estavam sendo vendidos eram prédios, então uma empresa do grupo Al Imóveis decidiu fazer um condomínio fechado e menor que os outros que existem em Rio Branco.

“Vivaldi, esse aqui que a gente tá vendendo na planta ele tem o nome inspirado no músico das Quatro Estações. Ele tem mais unidades que o Goya, porque esse tem 33 unidades e a fachada dele é mais moderna, o outro é neoclássico. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2025”, acrescenta Patrícia.

Tipos de imóveis

A empresa trabalha com aluguel e venda de diversos tipos de imóveis, desde terrenos, lotes, chácaras, apartamentos, casas, salas e prédios.

Todos os empreendimentos estão disponíveis no site www.aiimoveis.com. Além disso, os interessados em comprar ou alugar podem entrar em contato através do WhatsApp pelo número (68) 98419-5089 ou visita presencial na sede da empresa. Os corretores ficam de plantão das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira, e nos sábados de 8h às 12h.