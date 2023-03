A um passo da cura, Simony lembra sensação ao descobrir câncer

Simony está a um passo de se curar do câncer no intestino, diagnosticado há cerca de seis meses. Em entrevista ao podcast PodSempre, a cantora lembrou a sensação no momento que recebeu a notícia de que estava com a doença.

“Eu estava em casa tomando uma cerveja e abri o resultado do exame. Estava escrito a palavra carcinoma. Na hora, pensei que ia morrer. Aí eu liguei para a minha médica, tirei um print do exame”, contou.

Em seguida, ressaltou a importância dos médicos na vida dos pacientes. “O médico de um paciente oncológico é tudo na vida desse paciente. Ele vai mudar tudo o que você vai sentir durante um tratamento tão pesado como é o contra o câncer”, completou.