Ação Humanitária: Brasiléia entrega kits de limpeza e água potável às famílias

A Prefeita Fernanda Hassem lidera a entrega do kits, juntamente com Vice-prefeito, Carlinhos do Pelado, secretário de Obras, Lima Andrade, Secretário de Assistência Social, Djahilson Américo, coordenador da Defesa Civil, Tenente Sandro, secretário de saúde, Francélio Barbosa e Equipe Municipal das diversas pastas e vereadores.

O kit inclui vassoura, rodo detergente, pano de chão, desinfetante, alvejante e outros itens de limpeza.

- Publicidade-

De acordo com a Prefeita, o município tem se desdobrado para garantir as condições de limpeza e retorno das famílias às suas residências, tão logo o nível d’água se normalize e as autoridades responsáveis autorizem o retorno dos moradores às suas residências.