Adolescente brasileiro é morto a facadas em estação de metrô no Canadá

O brasileiro Gabriel Magalhães, de 16 anos, morreu esfaqueado em uma estação de metrô no Canadá. O crime ocorreu no último sábado (25/2), em Toronto, por volta das 21h.

A polícia da cidade canadense afirma que Gabriel estava sentado em um banco perto das escadas rolantes da plataforma de embarque quando o suspeito se aproximou e o esfaqueou. De acordo com a imprensa local, a investigação da polícia aponta que o ataque ocorreu de forma aleatória, sem qualquer motivação.

O suspeito é Jordan O’Brien-Tobin, um homem em situação de rua, de 22 anos, que preso no dia do crime.

Andrea Magalhães, mãe de Gabriel, em entrevista à rede canadense Global News, relatou que a família deixou a cidade de São Paulo no ano 2000, justamente pela violência, e que nunca cogitou que algo assim ocorreria com um filho. “Eu pensei que não havia lugar melhor no mundo para criar minhas crianças do que aqui em Toronto”.

“Nós deixamos São Paulo, uma cidade muito, muito perigosa, muito violenta, estávamos procurando uma vida melhor, oportunidades, e queríamos ter filhos. Nós queríamos segurança para nossas crianças, e por isso viemos para Toronto”, afirmou Magalhães.

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, usou o Twitter para lamentar o assassinato de Gabriel. “Este foi um assassinato sem sentido e que não pode ser tolerado. Todos em Toronto e Ontário merecem se sentir seguros em sua comunidade”, defendeu.

My heart breaks for the family and friends mourning the loss of Gabriel Magalhaes. A son and brother, his life ended far too soon.

This was a senseless and unprovoked murder that cannot be tolerated. Everyone in Toronto and Ontario deserves to feel safe in their community.

— Doug Ford (@fordnation) March 27, 2023