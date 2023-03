Após perder 24 kg, Jojo diz que consegue amarrar sapatos e subir escadas

Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira (30/3), para comemorar a evolução do seu emagrecimento com reeducação alimentar e exercícios físicos.

“Não tem satisfação maior e melhor do que você conseguir fazer coisas supérfluas, pequenas. Tipo amarrar o cadarço, eu não conseguia. Subi pela escada, eu não conseguia subir a escada da minha casa”, desabafou a cantora.

“São evoluções que a gente vai vendo no dia a dia, que agregam muito, nos motivam cada vez mais, para querer se cuidar mais, querer fazer mais pela nossa saúde, pela nossa vida. E é isso”, continuou.

Desde o início da reeducação alimentar, Jojo já emagreceu 24kg e segue com uma rotina intensa de exercícios, alimentação e meditação.