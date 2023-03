Arthur Aguiar pede respeito após Sophia postar foto do ator com Maíra

O perfil de Sophia, filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar, publicou uma foto da menina com os pais. Entretanto, o TBT da pequena, que tem a rede social administrada por uma tia, recebeu comentários maldosos. O ator, então, foi aos comentários para pedir mais respeito à menina.

“Gente, queria deixar um recado aqui para as pessoas que gostam de mim. Não tem cabimento nenhum vocês virem aqui no Instagram da minha filha para falar besteira. Ela é uma criança”, pontuou o ator.

- Publicidade-

Arthur explicou que, independente do divórcio, eles continuarão unidos pela filha. “E outra coisa, independente de qualquer coisa eu e a Maíra sempre vamos ser os pais dela. Não vamos mais poder ter nenhuma foto nos 3 só pq não estamos mais juntos como homem e mulher? Não faz sentido nenhum isso”, escreveu.

O campeão do BBB22 revelou que está feliz com a decisão que tomou com Maíra. “E outra coisa muito importante: tanto eu, como a Maíra, estamos bem e felizes com as decisões que tomamos. Eu estou bem com a minha vida e ela com a dela. Então, por favor, sem xingamentos ou comentários maldosos na página da Sophia! Peço isso de coração”, escreveu.

Por fim, o ator disse que não são os pais que cuidam do Instagram de Sophia. “E por último e não menos importante, quem toma conta das redes sociais da Sophia não sou nem eu e nem a Maíra. Quem toma conta é Bia. Ela que posta os conteúdos no FEED. A gente posta nos stories de vez em quando e só. Enfim, é isso! Conto com a compreensão e o carinho de vocês”, encerrou.

Arthur explicou que, independente do divórcio, eles continuarão unidos pela filha. “E outra coisa, independente de qualquer coisa eu e a Maíra sempre vamos ser os pais dela. Não vamos mais poder ter nenhuma foto nos 3 só pq não estamos mais juntos como homem e mulher? Não faz sentido nenhum isso”, escreveu.

O campeão do BBB22 revelou que está feliz com a decisão que tomou com Maíra. “E outra coisa muito importante: tanto eu, como a Maíra, estamos bem e felizes com as decisões que tomamos. Eu estou bem com a minha vida e ela com a dela. Então, por favor, sem xingamentos ou comentários maldosos na página da Sophia! Peço isso de coração”, escreveu.

Por fim, o ator disse que não são os pais que cuidam do Instagram de Sophia. “E por último e não menos importante, quem toma conta das redes sociais da Sophia não sou nem eu e nem a Maíra. Quem toma conta é Bia. Ela que posta os conteúdos no FEED. A gente posta nos stories de vez em quando e só. Enfim, é isso! Conto com a compreensão e o carinho de vocês”, encerrou.