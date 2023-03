Artista plástico por mais de 20 anos, acreano relata falta de apoio do poder público

Residente no bairro do Bosque, em Sena Madureira, o autônomo Milton Pinheiro, 53 anos de idade, é detentor de um dom: a arte plástica. Mesmo sem ter feito nenhum curso na área, ele já produziu centenas de quadros que retratam principalmente as paisagens da natureza.

O senamadureirense confirmou que atua há mais de 20 anos. “Sempre fui um admirador da arte. Me identifiquei mais com a pintura – o fato de transferir a realidade da natureza, das paisagens para uma superfície. Nunca fiz curso, então, acredito que seja um dom dado por Deus. Dessa forma, fui treinando e hoje em dia eu faço o realismo na tela”, comentou.

Seus quadros figuram os traços das paisagens de Sena Madureira, dos rios e também de outros locais. “Acredito que, ao longo desses mais de 20 anos, já produzi mais de 300 quadros que estão espalhados em várias partes do Acre. O trabalho não para”, disse ele.

As pinturas que decoram salas de escritórios ou de residências ficam prontas dentro de uma semana, no máximo. “O material que utilizo é todo de primeira qualidade. Vendemos os quadros a 300 reais cada um, preço que considero acessível”, frisou.

Milton Pinheiro ressaltou, ainda, que já recebeu convites para participar de exposições em algumas cidades e também na ExpoAcre, feira de exposições que ocorre em Rio Branco. “Naquele momento, recusei os convites porque achava que as minhas produções não estavam à altura. Mas, depois, ao ver as exposições, constatei que o que eu produzo não deixa nada a desejar em relação aos demais. De agora em diante, vou participar”, destacou.

Apesar de ser uma atividade que exige dom e talento, a arte plástica em Sena Madureira, segundo ele, ainda é pouco valorizada. “As nossas autoridades precisam nos valorizar mais, gerando oportunidades não somente para mim como também para outros profissionais”, acrescentou.

Milton também deixou seu número de contato para quem deseja adquirir ou mandar fabricar algum quadro: (68) 98417 8376.