Atleta sai para treinar e morre após engolir abelha; veja o caso

Ao portal G1 a irmã de Waldonilton, Rosilene Reis, disse que ele esperou muito tempo pelos primeiros socorros. O homem chegou a ficar cerca de 20 minutos com dificuldade para respirar e, por isso, segundo a irmã, a situação fez com que o quadro de saúde dele se agravasse ainda no local.

“Não teve um socorro, não teve um posto de saúde, não tem um hospital por perto. O máximo que tinha era uma base do Corpo de Bombeiros, que não tinha médico no plantão”, contou Rosilene Reis.

A irmã do atleta afirmou, ainda, que, após o desespero das pessoas para tentar ajudar, um sargento do Corpo de Bombeiros chegou ao local em que Waldonilton estava e conseguiu reanimá-lo.

O que é o choque anafilático

O choque anafilático é uma condição séria e potencialmente fatal que pode ocorrer em resposta a uma reação alérgica grave. Ele ocorre quando o sistema imunológico do corpo libera uma grande quantidade de substâncias químicas, incluindo histamina, em resposta ao que está causando a alergia.

“Se não for tratada imediatamente, a reação alérgica grave pode predispor ao choque anafilático que cursa com insuficiência respiratória, queda importante da pressão arterial e morte”, alerta o médico especialista em medicina laboratorial Franco Amaral, da Clínica Franco do Amaral, de São Paulo.

Ele acrescenta a importância de reconhecer os sintomas de uma reação alérgica severa, também conhecida como choque anafilático, e imediatamente procurar ajuda médica ao apresentar sintomas como:

Urticária em todo o corpo;

Inchaço dos lábios, língua, garganta, rosto ou outros lugares do corpo;

Dificuldade para respirar ou engolir;

Dor abdominal, náuseas, vômitos ou diarreia;

Tontura, fraqueza ou desmaio;

Pressão arterial baixa ou batimento cardíaco rápido.

“Vale lembrar que um choque anafilático pode ocorrer mesmo em pessoas que nunca apresentaram uma reação alérgica antes. Se você ou alguém próximo a você tem histórico de alergias intensas, é importante estar preparado com uma injeção de epinefrina e saber como usá-la corretamente em caso de emergência”, destaca Amaral.